Giustizia: con l’intelligenza artificiale necessario governare il cambiamento

Nell’Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce - lo scorso 16-17 aprile, a Roma - si è svolto il G7 delle Avvocature, dal titolo: «L’Intelligenza Artificiale e valori democratici: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona». Tre giornate intense di lavoro, un evento pubblico con una grande partecipazione e un dialogo costante tra esponenti dell’Avvocatura, dell’Accademia e con le delegazioni delle Avvocature del G7.

Governare il cambiamento introdotto dall’Intelligenza Artificiale con proposte concrete, non subirlo passivamente; essere partecipi delle trasformazioni tecnologiche analizzando criticità e opportunità con una rotta chiara: il ruolo centrale dell’Avvocatura per la tutela dei diritti di cittadini e imprese e lo sforzo per contribuire allo sviluppo e al progresso sociale ed economico della nostra società. Questo lo scenario nel quale si è svolto il primo appuntamento del G7 delle Avvocature a Roma (...