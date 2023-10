GLI ADVISOR NELL’ACCORDO TRA BANCA DI ASTI E BCC PAY NEL MERCHANT ACQUIRING

Marcello Magro, Paolo Piccirilli









Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., BCC Pay S.p.A. e Pay Holding S.p.A. hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento delle attività di merchant acquiring di Banca di Asti a BCC Pay. L’operazione prevede altresì la sottoscrizione di un accordo commerciale di lungo termine tra Banca di Asti e BCC Pay per la promozione e il collocamento dei prodotti di merchant acquiring di BCC Pay.



L’accordo prevede un corrispettivo upfront per Banca di Asti di Euro 37 milioni e un corrispettivo variabile di massimi Euro 13 milioni, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi.



L’operazione, che valorizza la presenza territoriale di Banca di Asti, a cui oggi fanno riferimento oltre 9.000 esercenti, per un totale di circa 11.000 point of sales, è volta allo sviluppo, in ottica di innovazione digitale/fintech, dell’offerta e dei servizi alla clientela di Banca di Asti in ambito merchant acquiring.



Il closing dell’operazione è subordinato ad alcune attività propedeutiche e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti ed è previsto entro la fine dell’anno.



Il team dello Studio Pedersoli che ha assistito Cassa di Risparmio di Asti è guidato dall’Avvocato Marcello Magro (in foto a sinistra) assieme agli Avvocati Giulio Sandrelli, Fabrizio Grasso e Federico Gatti.



Legance ha assistito BCC Pay e Pay Holding con un team composto dal partner Gian Paolo Tagariello, dal senior associate Paolo Piccirilli (in foto a destra) e dagli associate Giulia Nicolosi e Luigi Gaudiosi per i profili corporate e contrattuali, dal partner Marco Penna, dal counsel Giuseppe Alessandro e dall’associate Andrea Mazzoni per gli aspetti regolamentari e dal partner Claudia Gregori e dal counsel Riccardo Petrelli per le tematiche fiscali. Nell’operazione sono stati coinvolti anche Massimo Leopizzi, general counsel di BCC Pay, e Francesco Bernocchi, general counsel di FSI.



Cassa di Risparmio di Asti è stata inoltre assistita da Vitale&Co quale advisor finanziario e da PwC per le tematiche fiscali, mentre BCC Pay e Pay Holding sono stati assistiti da Prometeia quale advisor industriale.