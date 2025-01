Gli advisor nell’investimento di GBSAPRI in Ernesto Solari Assicurazioni e Seabridge Insurance Broker

Federico Amoroso, Francesca Villa, Benedetto Lonato e Virginia Cella

Il gruppo GBSAPRI, realtà italiana indipendente specializzata nel brokeraggio assicurativo e risk management, ha firmato accordi vincolanti per l’investimento nelle società di brokeraggio e consulenza assicurativa Ernesto Solari Assicurazioni S.r.l., che nel 2024 ha gestito 90 milioni di premi assicurativi e realizzato ricavi per oltre 13 milioni di Euro e Seabridge Insurance Broker SA, che sempre nel 2024 ha gestito 14 milioni di premi assicurativi e realizzato ricavi per circa 3 milioni di Euro.

L’operazione, che mira a rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo GBSAPRI nel mercato italiano con l’obiettivo di diventare l’hub di riferimento nel brokeraggio assicurativo in Italia, si inserisce nel piano strategico di crescita per linee esterne del Gruppo GBSAPRI. Nel contesto di questa operazione, Luca Solari, CEO di Ernesto Solari Assicurazioni, Tito Gherardi, Chief of Travel Insurance della società, e Matteo Solari, CEO di Seabridge Insurance Broker SA, diventeranno azionisti della holding del Gruppo GBSAPRI. Luca Solari verrà inoltre nominato nel Consiglio di Amministrazione di GBSAPRI.

GBSAPRI è stata assistita nell’operazione da Chiomenti con un team multidisciplinare guidato da Francesca Villa e Federico Amoroso, con Edoardo Filippo Di Francesco e Francesca Salvatore.

KPMG ha assistito GBSAPRI in qualità di advisor fiscale e finanziario, con un team guidato da Adriano Gaetani.

I venditori sono stati assistiti da LCA Studio Legale con un team multidisciplinare guidato da Benedetto Lonato e Virginia Cella insieme a Nicole Meyerhoff. Paolo Ravà di Ravà Associati ha agito quale advisor finanziario e fiscale dei venditori.