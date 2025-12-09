Gli avvocati nel passaggio di Omars S.p.A. a Miller Industries, Inc.

Cibrario, Bononi, Covino, Lavorano

PedersoliGattai ha assistito Miller Industries, Inc., il più grande produttore mondiale, quotato al NYSE, di veicoli per il soccorso e supporto stradale, sia in ambito civile sia militare, nel perfezionamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Omars S.p.A., storica azienda italiana attiva nella progettazione e produzione di veicoli speciali. I venditori, Renato Andreis, Stefano Francesco Martinotti e Andrea S.r.l., sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni.

L’operazione rappresenta la prima acquisizione di Miller Industries in Italia e costituisce un passo strategico per il gruppo, che consolida così la propria presenza in Europa, dove è già presente nel Regno Unito e in Francia, ampliando la gamma di soluzioni e capacità produttive offerte sul mercato.

PedersoliGattai ha assistito Miller Industries con un team coordinato dal partner Ascanio Cibrario e guidato dal senior associate Edoardo Augusto Bononi, coadiuvato dal senior associate Raffaele Mittaridonna e dagli associate Francesco Romagnoli e Paolo Sancassani per gli aspetti corporate e M&A, dal partner Andrea de’ Mozzi e dall’associate Nicola Cordigliere per gli aspetti tax, dalla senior associate Ilaria Patti e dall’associate Morena Grilli per gli aspetti giuslavoristici e dall’associate Ambra Zanon per gli aspetti IP, mentre la due diligence è stata coordinata dal senior counsel Nicola Martegani.

Il team interno di Miller Industries ha visto coinvolti il general counsel Frank Madonia e il suo team in house.

Gianni & Origoni ha assistito i venditori con un team guidato dalla partner Gabriella Covino e composto dalla partner Paola Vallino, dal partner Luca Jeantet, dal managing associate Niccolò Lavorano, dalle associate Flavia Alinei, Flaminia Sampietro e Carlotta Viscogliosi, per i profili corporate e M&A e per il coordinamento complessivo delle attività legali a supporto di Omars S.p.A. e dei soci venditori, dalla partner Cristina Capitanio e dall’associate Eleonora Rainaldi per i profili di diritto del lavoro nonché dall’associate Andrea Baglioni per gli aspetti real estate. Gli aspetti di diritto tedesco sono stati seguiti dalla Rechtsanwältin Stephanie Strumplfer.

Gli aspetti di diritto tedesco nell’ambito dell’operazione sono stati seguiti, per Miller Industries, da Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP con un team composto dal partner Christian Crones e dallo special counsel Tobias Henn.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Luigi Iovino.