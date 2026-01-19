Gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso da cui desumere il vincolo della continuazione

Reato - Reato continuato - Unicità del disegno criminoso - Accertamento degli elementi indizianti.

In tema di reato continuato, l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali la vicinanza temporale, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. Ai fini del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la ricorrenza di alcuni soltanto ...