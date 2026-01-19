Gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso da cui desumere il vincolo della continuazione
Reato - Reato continuato - Unicità del disegno criminoso - Accertamento degli elementi indizianti.
In tema di reato continuato, l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali la vicinanza temporale, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. Ai fini del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la ricorrenza di alcuni soltanto ...
La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi
Decreto 231 e obbligatorietà dell’azione penale del PM nel processo de societate
La funzione in concreto assolta dall’assegno divorzile non incide sul diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR
