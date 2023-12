Gli studi nella Business Combination di La Marzocco e Eversys

Immordino Michael, Leonardi Graffi, Giovanni Colantuono

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito De' Longhi S.p.A., società italiana quotata alla Borsa di Milano, nell'operazione di business combination tra La Marzocco International, produttrice di macchine per caffè espresso di alta gamma con sede a Seattle, ed Eversys, societa' svizzera attiva nella produzione e distribuzione di macchine da caffè. L'operazione prevede la creazione di una nuova struttura societaria con sede negli Stati Uniti, controllata da De' Longhi, derivante dal conferimento da parte di De' Longhi di Eversys e dall'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in La Marzocco International da De' Longhi Industrial, che al contempo controlla De' Longhi S.p.A. e La Marzocco International, e da alcuni azionisti di minoranza di quest'ultima. Il valore complessivo dell'operazione è pari a circa US$1.4 miliardi.

Il team di White & Case che ha assistito De’ Longhi S.p.A. è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Leonardo Graffi (in foto) ed ha incluso: per gli aspetti M&A i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Leonardo Graffi (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano) e Alessandro Seganfreddo (Milano), insieme agli associate Caitlin Powell Gimpel (Chicago e Milano), Mariasole Maschio, Daniele Pojani, Lorenzo Suzzi e Elvira Ricotta (tutti Milano); per gli aspetti relativi ai titoli i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Ferigo Foscari (Milano) e Alessandro Seganfreddo (Milano).

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per De’ Longhi dal General Counsel Marco Piccitto, dal Legal Affairs Manager Paolo Pellizzari e dalla Corporate Affairs Manager Anna Meggiato.

Chiomenti ha assistito De’Longhi Industrial con un team composto dal Partner Luigi Vaccaro, dal managing associate Giovanni Colantuono (in foto) e dai senior associate Michele Amisano e Daniele Sacchetti, oltre che dall’of Counsel Giovanni Filippo Pezzulo e dagli associate Gianluca Riccardino e Carmelo Tabone per gli aspetti relativi alle società quotate.

Stoel Rives ha assistito La Marzocco International con un team guidato dai partner Duff Bryant e Steven Boender e che ha incluso l’associate Monica Keo-Newton.

Lo Studio Pedersoli ha assistito il Comitato Indipendenti con un team composto dalla partner Marta Sassella (in foto) e dall’associate Matteo Pietrogrande.

Biscozzi Nobili ha assistito il Gruppo De’ Longhi per gli aspetti fiscali e di struttura dell'operazione con un team composto dai partner Luigi Garavaglia (in foto) e Federico Innocenti e dal senior associate Marco Zanetti, in collaborazione con PWC New York per gli aspetti statunitensi, con un team guidato dal partner Kevin Muller.