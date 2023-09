Gli studi coinvolti nell'aumento di capitale di 30 milioni di euro di Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.

Mario Roli e Livia Cocca









L'Assemblea degli Azionisti di Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, ha approvato all'unanimità un aumento di capitale sociale di 30 milioni di euro. L'operazione è volta a garantire il sostegno degli investimenti in corso e di quelli previsti sulla base del piano di sviluppo degli scali di Verona e Brescia al 2032. In particolare, il rafforzamento del capitale della Società andrà a sostegno dei lavori di ampliamento del terminal passeggeri dell'aeroporto di Verona (cosiddetto Progetto Romeo), inaugurati a luglio 2021.

La società è stata assistita da Chiomenti e, in particolare, dal team infrastrutture guidato dal partner Mario Roli e dalla of counsel Livia Cocca, con l'associate Martina Grillo.

Lo studio Zoppini ha curato gli aspetti di diritto amministrativo connessi all'operazione, con un team composto da Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo. Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio ZNR con il notaio Filippo Zabban di Milano e dal notaio Marta Pin di Treviso