Gli studi coinvolti nelle due acquisizioni di Sciuker e nella conseguente nascita di deWol Industries

Da sinistra: Luigi Arnaldo Cremona, Alessandra Lo Muzio, Massimo Trimboli Raguseo e Tommaso Amirante

Sciuker frames, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha sottoscritto i contratti vincolanti per l'acquisto dell'intero capitale sociale di D&V Serramenti e Diquigiovanni (DQG).



L'esecuzione delle operazioni dà corso alla nascita di deWol Industries, una federazione di brand (Sciuker Frames, GC Infissi, D&V, DQG, Ecospace, Teknika), il più grande operatore italiano attivo nella progettazione e produzione di infissi e schermature solari e leader della progettazione green e della transizione energetica.



I prodotti saranno realizzati all'interno di 7 piattaforme produttive distribuite tra le province di Avellino, Torino, Novara, Verona e Vicenza.



Chiomenti ha assistito Sciuker con un team guidato dal Partner Manfredi Vianini Tolomei e composto dal managing associate Luigi Arnaldo Cremona e dalla senior associate Alessandra Lo Muzio. Per gli aspetti corporate sono intervenuti gli associate Antongiulio Carella, Giorgio Berlingieri e Carola Dalla Riva; per gli aspetti capital markets l'associate Simone De Benedictis, mentre per gli aspetti giuslavoristici la senior associate Sara Bittolo e l'associate Lara Paletto.



Oaklins Italy, società controllata da Banca Akros – gruppo Banco BPM, ha agito in qualità di advisor di Sciuker con un team guidato dal managing director Paolo Russo e gli analisti Nicholas Bolzoni e Virginia Pugliese.



Pedersoli Studio Legale ha assistito D&V e i suoi soci nella vendita dell'intero capitale sociale a Sciuker con un team composto dall'equity partner Alessandro Marena, dal senior associate Massimo Trimboli Raguseo e dal trainee Amedeo Volpi. Il counsel Andrea Scarpellini ha seguito i profili relativi ai management agreements.



Millelire Corporate Finance ha agito in qualità di advisor di D&V con il managing partner Andrea Muncher e il Partner Paola Sulpizio.



Target ha assistito i soci di DQG per i profili legali dell'operazione con un team composto dal partner Avv. Tommaso Amirante e dall'associate Avv. Iacopo Randazzo, nonché dall'Avv. Marco Tesoro dello studio Tesoro&Partners con riferimento agli aspetti giuslavoristici.



Scouting Capital Advisors ha affiancato DQG in qualità di advisor con un team composto dal Managing Partner Filippo Bratta, dall'Associate Director Elena Montibeller, e dall'Analyst Federico Zanello.