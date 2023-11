Gli studi coinvolti nell’acquisizione di cinque assets immobiliari di Unicoop Tirreno da parte di Tikehau Capital

Federico Barbàra, Claudio Schettini









Tikehau Capital, tramite un fondo di investimento gestito da Investire SGR, ha ampliato il suo patrimonio immobiliare in Italia nel settore degli immobili commerciali. La sua ultima acquisizione è un portafoglio composto da cinque assets localizzati in primarie località turistiche toscane di proprietà di Unicoop Tirreno Soc Cop, una importante cooperativa di consumatori del settore GDO. Per tutti gli immobili sono stati sottoscritti contratti di sale and lease back.



Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Tikehau Capital e Investire SGR SpA, quale società di gestione del suddetto fondo, in tutte le fasi dell’operazione di acquisizione e lease back del portafoglio immobiliare, inclusa la costituzione del fondo designato per l’acquisizione. Il team dello studio è stato coordinato – per tutti gli aspetti contrattualistici e immobiliari– dal partner Federico Barbàra e da un team composto dal senior associate Nicola Guaragnella, dall’associate Flavia Guancioli e dalla trainee Diletta Pietrosemoli; gli aspetti urbanistici sono stati seguiti dalla counsel Gloria Molteni e dagli associate Greta Bonomelli e Vincenzo Serio.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Tikehau e InvestiRE SGR S.p.a. per i profili fiscali dell’acquisizione con un team coordinato dal Partner Claudio Schettini e composto dagli Associate Partner Alessandro Giannelli e Federico Signorini, dal Senior Associate Nicholas Niola e dall’Associate Edoardo Catinari.



Mori & Associati, Studio Legale e Tributario con gli avvocati Mori, Chen, Ciasullo, ha assistito Unicoop Tirreno Soc. Coop. nella fase di contrattazione e per i profili legali dell’operazione.



Pradera Management Italy ha assistito l’acquirente nel ruolo di advisor commerciale.



Il closing e tutti gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Stefano Rampolla e dal dott. Andrea Bellomo dello studio ZNR Notai.