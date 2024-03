Gli studi coinvolti nell’acquisizione di Guido Ammirata da parte del gruppo VLAD

Anne-Manuelle Gaillet, Paolo Cantore

Il Gruppo VLAD, leader francese nella produzione di batterie per il settore medicale, ha completato, attraverso la holding di gruppo Amorgos 3, l’acquisizione di Guido Ammirata, azienda italiana, a sua volta leader del mercato italiano per la distribuzione di lampade e soluzioni di illuminazione, in particolare per gli ospedali. L’operazione è stata realizzata tramite il sostegno del fondo di private equity Turenne Santé che ha accompagnato VLAD nell’operazione di build-up italiana, nonché di Bpifrance.

Questa prima acquisizione rientra nel piano di sviluppo di VLAD, che prevede di raddoppiare il proprio fatturato, in particolare attraverso l’espansione internazionale.

Fondata nel 1949 a Milano, Guido Ammirata è un distributore leader del proprio mercato specializzato in lampade, illuminazione e accessori per il settore medicale e per diverse industrie.

VLAD è il leader francese nella progettazione e distribuzione di batterie per il settore medico e l’industria. Fa parte del portafoglio del fondo di private equity francese Turenne Santé che gestisce 200 milioni di investimenti dedicati al settore Healthcare.

L’acquisizione di Guido Ammirata consente a VLAD di beneficiare di sinergie operative e commerciali e di una presenza diretta in Italia.

CastaldiPartners ha assistito VLAD con un team composto dalla partner Anne-Manuelle Gaillet, la senior manager Anna Lisa Sepich e la manager Margherita Luppi.

SLC - Studio Legale Cantore ha assistito Guido Ammirata con un team composto dal partner fondatore Paolo Cantore, il counsel Riccardo Bertani e l’associate Andrea Kehrer.