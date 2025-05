Alessandro Zalonis, Edoardo Galeotti

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, lo studio legale Dentons e Lexalia sono gli studi coinvolti nell’acquisizione della società di gestione e dell’Hotel Villa San Felice sito in Capri che sarà oggetto di un rilevante progetto di riqualificazione.

GOP ha agito nell’interesse degli acquirenti con un team guidato dai partner Alessandro Zalonis e Gianfranco Toscano, coadiuvato dalla managing associate Sara Beretta per i profili immobiliari, urbanistici ed edilizi e dall’associate Giuseppe Bianchini per gli aspetti societari. Nell’ambito dell’operazione, sono intervenuti per il finanziamento il partner Piergiorgio Picardi coadiuvato dall’associate Luigi Terenzio Trigona.

Lexalia, con il partner Domenico Mastrangelo e con Andrea Lino, ha assistito un investitore nell’ambito del co-investimento nell’operazione e per gli aspetti di corporate governance.

Dentons ha assistito Crédit Agricole Italia in relazione al finanziamento bancario con un team guidato dal partner Edoardo Galeotti e composto dalla counsel Rosalba Pizzicato e dalla trainee Giulia Bellantoni.

Abaco ha assistito gli acquirenti in qualità di consulente tecnico.

Demetrio Maltese, Notaio e Founding Partner di FMNotai, ha gestito i profili notarili dell’operazione insieme agli avvocati Maria Chiara Dui (per gli aspetti immobiliari) e Vincenzo Pirato (per gli aspetti societari).