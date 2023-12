Gli studi coinvolti nel progetto di rigenerazione urbana di Hines sulle aree ex Falk di Sesto San Giovanni

Hines ha avviato il progetto di rigenerazione urbana delle aree ex Falck di Sesto San Giovanni (MI), che verrà realizzato tramite il Fondo Immobiliare Unione 0, gestito da Prelios Sgr e partecipato da Hines e Cale Street, società di investimento immobiliare sostenuta dal Kuwait Investment Office. Il Fondo Unione 0 ha avviato i lavori relativi a Unione 0, primo lotto privato pronto a essere cantierizzato, per un totale di circa 129.000 metri quadrati di superficie lorda costruita per un investimento di 600 milioni di euro e con un indotto stimato di 1,5 miliardi. Alla luce del completamento delle attività di bonifica e dei lavori di scavo propedeutici alla costruzione del lotto, l’inizio della cantierizzazione è previsto entro i prossimi sei mesi. Le attività di cantiere si concluderanno indicativamente entro il 2026.



Oltre ad essere co-investitore, Hines svolgerà il ruolo di development manager nell’ambito dello sviluppo delle opere private, gestendo inoltre tutte le opere di urbanizzazione funzionali a Unione 0 e alla Città della Salute e della Ricerca.



Chiomenti ha assistito Hines, Cale Street e Prelios SGR con un team multidisciplinare guidato dal Senior Partner Umberto Borzi, coadiuvato dal senior associate Alessandro Giacosa e dalle associates Gaia Lentini e Francesca Tuccari, per i profili di diritto commerciale, societario e immobiliare, dalla managing associate Flavia Pagnanelli per la parte regolamentare, dal Partner Federico Vanetti e dall’associate Lorenzo Ugolini per gli aspetti di diritto ambientale.



Belvedere Inzaghi & Partners, con un team formato dal co-founder partner Guido Alberto Inzaghi e dal senior lawyer Tommaso Fiorentino, ha assistito Hines in relazione a tutti gli aspetti urbanistici e convenzionali dell’operazione, anche con riferimento agli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione di prossimo avvio.



Lo studio legale e tributario di EY con un team formato dal partner Alessandro Padula, dal senior manager Mario Naydenov e dalla manager Pamela Nittoli, ha assistito Hines e Cale Street in relazione a tutti gli aspetti fiscali dell’operazione.