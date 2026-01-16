Gli studi nella compravendita immobiliare tra Europa, risorse e gruppo BPER BANCA

Alessandro de Botton, Stefano Cova, Emanuela Molinaro ed Enrico Stefanelli

Europa Risorse SGR, in qualità di società di gestione del fondo immobiliare riservato chiamato “ER Income Fund 6”, ha acquistato dal gruppo BPER Banca unità immobiliari e terreni, a uso prevalentemente commerciale, ubicati a Portogruaro (Venezia), nonché il ramo di azienda relativo all’attività commerciale ivi esercitata.

Gli immobili, aventi una superficie commerciale complessiva di oltre 20 mila mq, sono attualmente in gran parte concessi in affitto a diversi operatori commerciali.

L’acquirente è stato assistito da Molinari con un team multidisciplinare coordinato dal partner Alessandro de Botton e composto dal senior associate Stefano Cova e dall’associate Gianluca Diena, per gli aspetti corporate e real estate, e dal partner Lorenzo Caruccio e dall’associate Vincenzo Serio per i profili di diritto amministrativo. Le questioni di natura fiscale sono state curate dal dott. Paolo Ruggiero e dal dott. Filippo Maria Mariani.

Il venditore è stato assistito da Simmons & Simmons con un team guidato dalla partner Emanuela Molinaro e composto dal managing associate Enrico Stefanelli e dall’associate Luca Cordischi.