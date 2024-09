Gli studi legali coinvolti nella prima acquisizione immobiliare a Milano per il Fondo “Mi.To Real Estate Investment Fund” di Green Arrow Capital SGR, con Sagitta SGR (Gruppo Arrow Global) come parte venditrice Lo studio legale Lawal ha assistito il nuovo Fondo “Mi.To Real Estate Investment Fund”, promosso e gestito da Green Arrow Capital SGR con il supporto di Crea.Re Advisory key partner dell’iniziativa, nella sua prima acquisizione immobiliare a Milano. Parallelamente, lo studio legale FairWise ha fornito consulenza alla parte venditrice, rappresentata da un FIA gestito da Sagitta SGR (parte del Gruppo Arrow Global), assistendola in tutti gli aspetti legali dell’operazione. Nell’operazione Sagitta SGR è stata altresì supportata da Europa Investimenti, società sempre controllata da Arrow Global.