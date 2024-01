Gli studi nell’acquisizione del Bicocca Village da parte di Kryalos

Aurelio Pensabene, Sara Mancinelli, Andrea Imberti

Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Kryalos SGR, società privata e indipendente di gestione del risparmio che, attraverso il fondo Arcimboldo, ha finalizzato l’acquisizione del Bicocca Village a Milano.

Kryalos SGR, quale società di gestione del fondo venditore REITALY, è stata assistita dallo Studio Gitti and Partners per quanto concerne i profili legali e dallo Studio Clifford Chance per quanto riguarda gli aspetti fiscali.

Il complesso immobiliare ha una GLA complessiva di 41.775 mq, è attualmente locato a circa 60 conduttori ed è composto da due porzioni distinte: un entertainment center che si sviluppa su tre piani ed al cui interno sono presenti anche un cinema UCI Cinemas ed una palestra Virgin Active; a cui nel 2012 si è aggiunto il “Bicocca Gate”, ampliamento dell’esistente Bicocca Village e anch’esso articolato su tre livelli che comprendono un piano di parcheggi interrato, una piano commerciale ed uno destinato ad uffici.Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Kryalos SGR, società privata e indipendente di gestione del risparmio che, attraverso il fondo Arcimboldo, ha finalizzato l’acquisizione del Bicocca Village a Milano.

Situato a Milano, all’angolo tra viale Sarca e via delle Chiese, nel cuore del quartiere Bicocca da cui prende anche il nome, il Bicocca Village è un importante polo retail & leisure, pienamente inserito nel tessuto della città.

Il fondo Arcimboldo, sottoscritto da fondi riconducibili a Hayfin Capital Management LLP, è stato costituito nel mese di giugno 2023 nell’ottica dell’acquisizione e prevede l’investimento in immobili ad uso retail.

EY SLT ha assistito Kryalos per conto del fondo acquirente, per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dal partner Alessandro Padula, dal director Aurelio Pensabene e dalla senior Ludovica Montironi.

Gitti and Partners ha assistito Kryalos per conto del fondo venditore con gli avvocati Stefano Roncoroni (managing partner), Andrea Imberti (senior associate) e Francesca Annibale (associate) e, per i profili di banking and finance dell'operazione, dagli avvocati Daniele L. Cusumano (partner), Valentina Compiani (counsel) e Filippo Maria Sanna (associate).

Il venditore è stato inoltre assistito dallo studio legale De Vergottini, con l’avvocato Giovanni De Vergottini, per quanto concerne i profili di natura amministrativo-urbanistici.

Clifford Chance ha assistito Kryalos SGR, per conto del fondo venditore, per i profili fiscali dell'operazione con un team composto dal counsel Sara Mancinelli e dall'associate Mario Martignago.

Shearman & Sterling ha assistito Kryalos con un team guidato da Domenico Fanuele e composto da Davide Cavazzana e Olimpia Salsiera.