Gli studi nell’acquisizione di Orion da parte di PAI Partners
PAI Partners ha completato l’acquisizione di Orion, fornitore italiano di servizi di monitoraggio ambientale, da Xenon Private Equity. Originariamente fondata nel 1988, Orion è cresciuta rapidamente diventando una piattaforma multi-specialista di soluzioni ambientali, offrendo servizi integrati in quattro verticali: acqua, qualità dell’aria, controllo delle emissioni e ottimizzazione degli asset tecnici. L’acquisizione di Orion è il primo investimento realizzato attraverso il PAI Mid-Market Fund ...