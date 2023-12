Gli studi nell’ingresso di Itago in Idrostudi

Alberto Bianco, Francis De Zanche, Luca Ponti

Il fondo Itago perfeziona il suo sesto investimento acquisendo una partecipazione di controllo in Idrostudi S.r.l., operatore di riferimento nella progettazione, monitoraggio e digitalizzazione delle reti acquedottistiche e fognarie.

In particolare, da oltre vent’anni, Idrostudi offre servizi di consulenza e ricerca applicata dedicati alla gestione sostenibile dell’acqua e alla protezione idraulica del territorio, attraverso l’efficientamento delle infrastrutture tecnologiche del ciclo idrico integrato (acquedotti e fognature). Oggi ha la sua sede principale nel Parco Scientifico Tecnologico Area Science Park di Trieste, con le altre filiali a Milano, Cagliari e Tbilisi (Georgia) ed è tra le società di ingegneria italiane di riferimento che si occupano esclusivamente di idraulica.Il fondo Itago perfeziona il suo sesto investimento acquisendo una partecipazione di controllo in Idrostudi S.r.l., operatore di riferimento nella progettazione, monitoraggio e digitalizzazione delle reti acquedottistiche e fognarie.

In particolare, da oltre vent'anni, Idrostudi offre servizi di consulenza e ricerca applicata dedicati alla gestione sostenibile dell'acqua e alla protezione idraulica del territorio, attraverso l’efficientamento delle infrastrutture tecnologiche del ciclo idrico integrato (acquedotti e fognature). Oggi ha la sua sede principale nel Parco Scientifico Tecnologico Area Science Park di Trieste, con le altre filiali a Milano, Cagliari e Tbilisi (Georgia) ed è tra le società di ingegneria italiane di riferimento che si occupano esclusivamente di idraulica.

Il fondo è stato assistito dallo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Villa e Alessandro Russo, in relazione a tutti gli aspetti corporate e M&A dell’operazione. Itago Sgr si è avvalso, inoltre, della consulenza di Adacta Advisory per la due diligence finanziaria con un team composto da Francis De Zanche e Antonio Micci, e di Adacta Tax & Legal con Giulia Gionfriddo e Manuela Marini per la due diligence fiscale.

I venditori (Luca Falcomer, Davide Russo, Mauro Castellarin, Christian Marson) che hanno reinvestito nel progetto e che manterranno un ruolo centrale per il conseguimento del piano industriale condiviso, sono stati assistiti, in relazione a tutti gli aspetti legali della transazione, dallo Studio Ponti & Partners, con un team composto dal name partner Luca Ponti e dall’avvocato Marco Panighel.

Gli adempimenti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Andrea Todeschini di Padova.