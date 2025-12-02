Gli Studi nell’investimento di MFE (Mediaset) in Impresa

Luigi Chiarella, Giovanni Maria Fumarola

MFE-MEDIAFOREUROPE (“MFE”), holding del gruppo Mediaset, ha sottoscritto con Impresa – Sociedade Gestora De Participações Sociais S.A. (“Impresa”) e l’azionista di controllo di quest’ultima, Impreger – Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., accordi vincolanti aventi a oggetto la sottoscrizione da parte di MFE di azioni di nuova emissione di Impresa rappresentative del 32,9% del capitale sociale e dei diritti di voto di quest’ultima.

Impresa è a capo di un gruppo leader nel settore dei media e dell’intrattenimento, editore di otto canali televisivi e della testata editoriale Expresso, quotato alla borsa di Lisbona e riconosciuto per la sua forte posizione di mercato in Portogallo e nei paesi di lingua portoghese in tutto il mondo.

Il closing, atteso nel Q1 del 2026, è condizionato all’avveramento delle usuali condizioni sospensive, tra cui la conferma, da parte della competente autorità portoghese, dell’applicazione in favore di MFE di un’esenzione dall’obbligo di promuovere un’OPA.

BonelliErede, con un team guidato da Luigi Chiarella e composto da Giovanni Maria Fumarola e Domenico Mazzatura, ha prestato assistenza a MFE per i profili di diritto societario e di mercato finanziario.

Quanto ai profili di diritto portoghese, spagnolo e olandese dell’operazione, MFE è stata assistita dagli studi Pérez-Llorca (uffici, rispettivamente, di Lisbona e Madrid) e NautaDutilh.

Impresa è stata assistita dallo studio portoghese PLMJ.