Gli Studi nella riorganizzazione societaria di Odoardo Zecca

Angelo Alfonso Speranza e Paolo Bassilana

Si è conclusa con successo la riorganizzazione societaria di Odoardo Zecca S.r.l. (Odoardo Zecca), società capofila del Gruppo Zecca Energia e fondata nel 1905, attiva in tutte le fasi della catena del valore nella filiera energetica, con specifico riferimento alla produzione, distribuzione, trasporto e vendita dell’energia elettrica.

A seguito della riorganizzazione societaria il Dott. Gennaro Zecca è divenuto titolare, attraverso Zecca Next Energy S.r.l. (Zecca Next Energy), società interamente controllata dallo stesso, di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Odoardo Zecca.

Lo Studio Legale Bassilana e Associati, con i soci Avv. Paolo Bassilana e Avv. Giorgio Prinzivalli, ha assistito il Gruppo Zecca sugli aspetti legali relativi alla riorganizzazione societaria e al finanziamento a medio-lungo termine contratto da Zecca Next Energy per finanziare l’operazione. Lo Studio Giulio Caso ha assistito il Gruppo Zecca con riferimento alla costruzione dei piani economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione.

GA (Grimaldi Alliance) ha assistito Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in qualità di mandated lead arranger e banca finanziatrice iniziale, nella strutturazione ed esecuzione di un’operazione finanziaria a medio-lungo termine in favore di Zecca Next Energy, avendo riguardo anche agli aspetti societari connessi all’operazione medesima, con team multidisciplinare guidato dal partner Angelo Alfonso Speranza unitamente agli associate Emanuele Paoluzzi e Mario Emanuele Panu, nonché, con riferimento agli aspetti fiscali, al partner Carlo Cugnasca