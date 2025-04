GOP assiste Finint Equity For Growth (Finint E4G) nel suo investimento in Bonetto Art-Legno S.r.l.

Giovanna Murador

Lo studio legale Internazionale Gianni & Origoni ha assistito Finint Equity For Growth (Finint E4G), il fondo di private equity controllato da Finint Investments, nel perfezionamento del suo quarto investimento di maggioranza con l’ingresso nel capitale di Bonetto Art-Legno S.r.l., società con sede a Monticello Conte Otto (VI) attiva nella produzione di arredamento di lusso con focus nel segmento fashion retail e specializzata nella lavorazione artigianale del legno.

Finint E4G è nato per supportare le PMI italiane che presentano elevati tassi di crescita attesa e significativa differenziazione di prodotti e servizi anche grazie alla digitalizzazione e alla riduzione dell’impatto sull’ambiente. L’investimento in Bonetto Art-Legno S.r.l. rappresenta il quarto investimento dopo quelli in Tecno Cover S.r.l., società produttrice di stufe a pellet e legna, in Serinex S.r.l., azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di portautensili e accessori per centri di lavoro e macchine a controllo numerico, e Proteko S.p.A., impresa specializzata in servizi per la gestione della sicurezza in azienda.

GOP ha affiancato il management di Finint E4G (costituito dal Co-Head of Private Equity Cristiano Menegus, dalla Senior Analyst Lisa Martini e dall’Analyst Mariapia Albertini) con un team coordinato dall’of counsel Oliviero Pessi e dalla senior associate Giovanna Murador per i profili di M&A, coaudiuvati dagli associate Bianca Maria Baraldo, Achille Boaretto, Giovanni Arquilla, Mario Pizzola, Yassine Baba Khouya , Andrea Terraneo e Serena Carriero per tutte le attività di due diligence legale. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla managing associate Lucia Girolami

Bonetto Art-Legno S.r.l. è stata assistita da Sistemassociati ed in particolare dal Partner Dott. Marco Snichelotto e dagli Associati Anna Foresti, Filippo Giordan e Francesca Zoppello, e dall’Avv.to Silvia Greselin dello studio Sinergia Legale per gli aspetti contrattuali.

