GOP, Baker McKenzie e PedersoliGattai nella vendita di Wisecap

Gianluca Ghersini, Olympia Noemi Foà, Paolo Ghiglione, Alessandro Marena

IDeA Taste of Italy, fondo di private equity gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha ceduto la propria partecipazione nel gruppo Wisecap pari al 35% del capitale, ad un investment office europeo, che porterà risorse ed expertise per accelerare la crescita della società insieme alla famiglia Delfanti, che rimarrà azionista di maggioranza con il 65%.

Fondata nel 1977 a Piacenza, Wisecap è una tra le maggiori aziende europee di sistemi di chiusura interamente focalizzate sul settore del beverage. Con 5 stabilimenti in Italia, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca, il gruppo produce oltre 13 miliardi di chiusure annue, fornendo ai principali imbottigliatori di acqua minerale e bibite -sia locali sia multinazionali- la più completa gamma di prodotti sul mercato.

In questo percorso, IDeA Taste of Italy ha affiancato la società e l’imprenditore Alessandro Delfanti favorendo i continui investimenti in tecnologia, implementando la strategia di acquisizioni e supportando l’allargamento del management team.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il venditore IDeA Taste of Italy, e ha agito con un team guidato dal partner Gianluca Ghersini, coadiuvato dalla managing associate Olympia Noemi Foà e dall’associate Giovanni Gila.

L’acquirente è stato assistito da Baker McKenzie con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione, coadiuvato dall’associate Margherita Pasi e dall’associate Emanuele Della Santa, e dalla senior associate Francesca Divetta per gli aspetti antitrust.

La famiglia Delfanti è stata assistita da PedersoliGattai con un team composto dal partner Alessandro Marena e dal counsel Massimo Trimboli Raguseo.