GOP e CC nel finanziamento di 750 milioni di euro a TIM

Paolo Bordi, Giuseppe De Simone, Filippo Tassoni, Giuseppe Chiaula

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito TIM S.p.A. nella sottoscrizione, con un pool di banche assistite da Clifford Chance, di un contratto di finanziamento, con Garanzia Archimede di SACE, volto a supportare gli investimenti di TIM in Italia.

Il finanziamento, di importo complessivo pari a Euro 750 milioni, è stato concesso da un pool di istituti finanziatori composto da BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. – MILAN BRANCH, BANCO BPM S.P.A., BNP PARIBAS CIB ITALY, BPER BANCA S.P.A., CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK – MILAN BRANCH, ING BANK N.V. – MILAN BRANCH, MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. e UNICREDIT S.P.A. in qualità di Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e, congiuntamente con BNL BNP PARIBAS, Lenders. UNICREDIT S.P.A. ha agito inoltre come Global Coordinator, Facility Agent, SACE Agent e Documentation Bank.

Il finanziamento è assistito dalla Garanzia Archimede di SACE, volta a supportare gli investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile.

GOP ha assistito TIM S.p.A. nella strutturazione dell’operazione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team guidato dai partner Paolo Bordi e Giuseppe De Simone, coadiuvati dalla counsel Claudia Lami e, per gli aspetti fiscali, dalla partner Francesca Staffieri.

Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici e SACE con un team guidato dal counsel Filippo Tassoni, coadiuvato dal senior associate Giuseppe Chiaula, dall’associate Rodrigo Francisco Santini e dalla trainee Maria Giulia Torelli con riferimento alla strutturazione, predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria. Il partner Carlo Galli, con il supporto del senior associate Roberto Ingrassia, ha curato i profili fiscali dell’operazione.