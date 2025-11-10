GOP e Orsingher Ortu nel finanziamento a favore di NewCold Ferentino

Cosimo Paszkowski, Giuliana Santamaria

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito UniCredit S.p.A., in qualità di mandated lead arranger e original lender, nell’ambito di un’operazione di finanziamento concessa a favore di NewCold Ferentino.

La società beneficiaria fa parte del gruppo NewCold, attiva a livello globale nello sviluppo e nella gestione di impianti automatizzati per la conservazione frigorifera in Paesi quali Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

Il finanziamento è destinato a sostenere i costi per la progettazione, costruzione e urbanizzazione di un nuovo complesso frigorifero ad alta automazione nella zona industriale di Ferentino (FR). Il progetto mira alla realizzazione di uno dei più avanzati hub logistici del centro-sud Italia nel settore del cold chain e del cold storage, con un’elevata capacità di stoccaggio e un sistema automatizzato per la movimentazione delle merci in entrata e uscita dal magazzino.

GOP ha agito con un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso, dalla managing associate Giuliana Santamaria (in foto a sinistra) e dall’associate Elisa Palaj, per tutti gli aspetti relativi al finanziamento. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Francesca Staffieri.

Orsingher Ortu – Avvocati Associati ha assistito NewCold Ferentino con un team multidisciplinare guidato dal partner Cosimo Paszkowski (in foto a destra), e composto dal counsel Federico Bulfoni, dal senior associate Riccardo Valgoi, dall’associate Andrea Montanaro e dal trainee Anna Fiameni, per gli aspetti legali inerenti al finanziamento.

EY Capital & Debt Advisory ha agito in qualità di consulente per la struttura del debito, con un team composto dal partner Giovanni Grandini, dal senior advisor Fulvio Fornara e dal senior manager Gennaro Mele.