GOP e Osborne Clarke nel finanziamento da 77 milioni di euro a favore di Benako Project 2 Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito UniCredit S.p.A., in qualità di mandated lead arranger e original lender, nell’ambito di un’operazione di finanziamento del valore complessivo di circa 77 milioni di euro concessa a favore di Benako Project 2.







