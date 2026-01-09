GOP e Osborne Clarke nel finanziamento da 77 milioni di euro a favore di Benako Project 2
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito UniCredit S.p.A., in qualità di mandated lead arranger e original lender, nell’ambito di un’operazione di finanziamento del valore complessivo di circa 77 milioni di euro concessa a favore di Benako Project 2.
La società beneficiaria fa parte del gruppo Akno, leader nella realizzazione e gestione di progetti industriali e logistici a livello globale.
Il finanziamento è finalizzato a sostenere i costi per la progettazione, costruzione e urbanizzazione di un nuovo complesso logistico nel Comune di Fiorenzuola D’Arda (PC).
Gianni & Origoni ha agito con un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso, dalla managing associate Giuliana Santamaria e dall’associate Elisa Palaj, per tutti gli aspetti relativi al finanziamento. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Francesca Staffieri.
Osborne Clarke ha assistito il gruppo Akno con un team guidato da Andrea Pinto, coadiuvato dall’associate Ugo Marchionne per gli aspetti legali inerenti al finanziamento. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Claudio Grisanti.