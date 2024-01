GOP e Simmons per la compravendita di un immobile a Milano

Filippo Cecchetti, Giulia Minetti Floccari, Emanuela Molinaro, Enrico Stefanelli

L'asset si sviluppa su sette piani fuori terra ed un piano interrato, per un totale di circa 5.400 mq di superficie lorda a prevalente destinazione direzionale e commerciale. L'immobile, locato a conduttori office e retail nazionali ed internazionali, è certificato BREEAM In-Use Very Good.

L’asset si sviluppa su sette piani fuori terra ed un piano interrato, per un totale di circa 5.400 mq di superficie lorda a prevalente destinazione direzionale e commerciale. L’immobile, locato a conduttori office e retail nazionali ed internazionali, è certificato BREEAM In-Use Very Good.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il venditore con un team guidato dal partner Filippo Cecchetti e dalla counsel Giulia Minetti Floccari e composto dagli associate Filippo Maria Coen e Alessandra Tropiano per gli aspetti di diritto civile e immobiliare, nonché dal managing associate Sara Beretta per gli aspetti di diritto amministrativo. Il venditore è stato assistito anche da STS Deloitte con un team guidato dal partner Francesco Saltarelli e dal director Francesco Trivisano per gli aspetti di diritto tributario.

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito l’acquirente con un team guidato dalla partner Emanuela Molinaro e composto dai supervising associate Enrico Stefanelli e Christian Turotti e dagli associate Francesca Giammarino, Luca Cordischi e Luigi Toscano per gli aspetti real estate, dal partner Mauro Pisapia, dall’of counsel Luigi Pontrelli e dalla associate Martina Baraldo per gli aspetti di diritto amministrativo, dal partner Marco Palanca, dal supervising associate Luca Bocchetti e dall’associate Giulia Aglialoro per le tematiche fiscali dell’operazione, nonché dall’of counsel Andrea Tonon per gli aspetti regolamentari.

I profili notarili dell’operazione sono stati seguito dal notaio Carlotta Marchetti dello Studio Notarile Marchetti.