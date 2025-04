GOP e White & Case nel finanziamento da 450 milioni per l’acquisizione di Verivox da parte di Moltiply

Ilaria Laureti, Nicola Tosin

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Moltiply Group S.p.A., attraverso il veicolo di investimento Lucky Fox S.r.l., nell’acquisizione del 100% di Verivox Holding GmbH e delle rispettive controllate, uno dei principali operatori nel mercato tedesco della comparazione e intermediazione online.

GOP ha agito nell’operazione con un team composto dalla partner Ilaria Laureti e dall’associate Elisa Palaj per tutti gli aspetti connessi al finanziamento, mentre i profili fiscali dell’operazione di finanziamento sono stati curati dalla partner Francesca Staffieri e dall’associate Martina La Palma.

Inoltre, Moltiply è stata assistita da BE Partner, in qualità di financial advisor.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito il pool di banche finanziatrici, costituito da Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A., nel ruolo di mandated lead arrangers, bookrunners, underwriters, global coordinators e original lenders, con un team che ha incluso il partner Stefano Bellani, insieme agli associate Nicola Tosin e Anna Sabatti.