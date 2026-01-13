GOP nel finanziamento a Repower per la realizzazione di un impianto agrivoltaico in Sicilia

Giuseppe Velluto, Martuba Morandi

Resol Ciminna, società del gruppo Repower, ha concluso con BNL Gruppo BNP Paribas e Banco BPM un’operazione di finanziamento di importo pari a 76,65 milioni di euro finalizzata a supportare la costruzione di un impianto agrivoltaico in Sicilia. L’impianto, con potenza di oltre 70 Megawatt e un’estensione di 150 ettari, si colloca nell’ambito di una visione progettuale che mira a coniugare lo sviluppo energetico con la tutela della continuità delle coltivazioni e del territorio, promuovendo l’utilizzo di tecnologie di “smart-farming” per monitorare e ridurre gli sprechi di risorse naturali e l’inquinamento ambientale.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, sotto la guida del partner Giuseppe Velluto (in foto a sinistra), ha prestato assistenza alle banche finanziatrici nella strutturazione dell’operazione con un team composto dalla managing associate Martina Morandi (in foto a destra) e dalle associate Ilaria Demagistri e Sonja Barghini per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria, con il supporto della partner Francesca Staffieri per i profili fiscali, della counsel Maria Loizzi per quelli contrattuali e della managing associate Caterina Maria Testa in relazione alla due diligence ed ai profili regolatori, coadiuvati dagli associate Vittorio Lago, Davide Iaconianni e Sonja Barghini.

Lato società l’operazione è stata seguita dal team legale interno del gruppo Repower, guidato da Andrea Bordogna con il supporto di Andrea Bertazzon, Nicolò Ricci e Nicolò Palmieri, e dal team di Elettrostudio Energia per quanto riguarda l’implementazione della struttura tecnica e finanziaria dell’operazione.

Per gli aspetti notarili dell’operazione è stato coinvolto lo studio R / F Notai.