GOP nel finanziamento a Valle Umbra Servizi

Maria Panetta, Maria Loizzi

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Valle Umbra Servizi S.p.A. (VUS) in relazione all’operazione di finanziamento per complessivi 35 milioni di euro da destinare al potenziamento della resilienza e l’efficienza del servizio idrico in 22 Comuni della Provincia di Perugia concesso dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il finanziamento verrà utilizzato da VUS per implementare una serie di interventi mirati, come il collegamento dei sistemi di distribuzione, la costruzione di nuovi pozzi per aumentare l’approvvigionamento idrico, l’espansione della rete fognaria e il miglioramento dei processi di depurazione delle acque reflue, che contribuiranno a ridurre le perdite d’acqua e a migliorare la qualità, efficienza e sostenibilità complessiva dei servizi offerti sul territorio.

Si tratta del primo progetto nella Regione Umbria che beneficia del sostegno dell’Unione europea nell’ambito del Fondo InvestEU, programma della Commissione europea che ha l’obiettivo di attivare investimenti per oltre 372 miliardi in Europa entro il 2027.

GOP ha assistito VUS con un team coordinato dalla counsel Maria Panetta e composto dall’associate Filippo Andreoni, per i profili finanziari, nonché dalla counsel Maria Loizzi, per gli aspetti amministrativi.