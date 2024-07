GOP per la quotazione su Euronext Milan - segmento STAR di SYS-DAT

Alessandro Merenda, Andrea Bazuro, Francesco Maria Aleandri, Mariateresa Candido

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito SYS-DAT S.p.A., operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, nel processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A., segmento STAR.

L’offerta delle azioni della Società è stata realizzata esclusivamente attraverso un collocamento privato riservato in Italia a investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 2, lett. e) del Regolamento (UE) 1129/2017, nonché all’estero ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato). L’Offerta ha avuto ad oggetto: (i) n. 8.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento; (ii) n. 1.420.920 azioni esistenti poste in vendita, in via residuale, da parte dei soci Vittorio Neuroni, Matteo Luigi Neuroni, Marta Neuroni ed Emanuele Edoardo Angelidis; e (iii) n. 987.000 azioni (pari a circa il 10% delle azioni di nuova emissione e delle azioni esistenti) in aumento di capitale, a servizio dell’opzione greenshoe.

L’ammontare complessivo dell’offerta ammonta a circa Euro 37 milioni, includendo l’integrale esercizio della greenshoe.

Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in Euro 3,40 per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa Euro 103 milioni (circa Euro 106 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan - segmento STAR a far data dal 2 luglio 2024.

GOP ha assistito la Società con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dai counsel Andrea Bazuro e Francesca Romana Stefanelli e dall’associate Angela Lopez.

DLA Piper ha assistito Intermonte SIM S.p.A. che ha agito quale Global Coordinator, Bookrunner, Specialist e Listing Agent con un team composto dal partner Francesco Maria Aleandri e dagli avvocati Mariateresa Candido e Stefano Montalbetti.

Nell’ambito dell’operazione, BDO Italia S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione della Società ed ha agito in qualità di advisor in relazione al prospetto informativo, per il business plan e per il sistema di controllo di gestione, Alma LED in qualità di advisor fiscale e previdenziale, Epyon Audit & Consulting in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili, quantitativi, gestionali e di mercato contenuti nel prospetto informativo e CDR Communication S.r.l. ha assistito la Società in qualità di consulente in materia di Investor Relation e Media Relation.