GOP, Linklaters e Fivelex nel finanziamento green di 4 asset logistici da parte di BNP Paribas al fondo “Boreal industrial Reif Italy” gestito da Kryalos SGR

Giuseppe De Simone, Lilia Lani, Pasquale Mosella









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito BNP Paribas, in qualità di Agent, Underwriter, Bookrunner, MLA e Green Loan Coordinator, nel finanziamento ipotecario green di circa 83 milioni di Euro erogato in favore del fondo italiano “Boreal Industrial REIF Italy” gestito da Kryalos SGR S.p.A. - i cui investitori sono fondi riconducibili a Cadillac Fairview/Ontario Teachers’ Pension Plan e Boreal IM - assistito da Linklaters e da Fivelex in relazione agli aspetti fiscali, per l’acquisto di un portafoglio immobiliare composto da 4 asset logistici situati tra l’Emilia-Romagna e la Lombardia.



Per GOP ha agito un gruppo multidisciplinare guidato dal partner Giuseppe De Simone e composto dal partner Piergiorgio Picardi, dall’associate Giulia Longo e dal junior associate Luca Porcu per tutti gli aspetti legati al finanziamento, dal partner Francesca Staffieri e dalla managing associate Carmen Adele Pisani, e dal partner Domenico Tulli, dal counsel Eugenio Falcone e dall’associate Andrea Baglioni per i profili immobiliari.



Il team di Linklaters è stato guidato dai partner Jess Jenner e Dario Longo e composto dai managing associate Lilia Lani e Pasquale Mosella, dall’associate Emily Beach e dalla trainee Asia Racines Carugo per tutti gli aspetti legati al finanziamento e dal partner Francesco De Blasio e dall’ associate Cristina Garlaschelli per i profili immobiliari.



Fivelex ha curato i profili fiscali con il partner Francesco Mantegazza e il managing associate Andrea Brambilla.