GOP con Prana Ventures e Kairos nell’investimento in Hercle

Matto Canonico









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Kairos Partners SGR S.p.A. , per conto del Fondo Kairos Ventures ESG One, e Prana Ventures SICAF EuVeca S.p.A. nell’investimento in Hercle S.r.l., digital assets market maker e broker dealer che ha sviluppato algoritmi per il low-latency trading e soluzioni prime-brokerage.



GOP ha assistito Kairos e Prana Ventures con un team composto dai Partner Andrea Mazziotti e Federico Dettori, dal managing associate Matteo Canonico (nella foto), dall’associate Arianna Paone e, per i profili regolamentari, dal partner Emanuele Grippo e dall’associate Anna Maria Pavone.



Hercle è stata assistita dallo studio legale LX20 Law Firm con un team coordinato dall’avv. Alessandro Negri della Torre.



Hercle è una società start-up innovativa specializzata nell’erogazione di servizi di esecuzione di ordini aventi ad oggetto asset digital basati su tecnologie a registro distribuito. Hercle ha l’obiettivo di fornire servizi di esecuzione di ordini a clienti professionali e istituzionali garantendo elevati standard di qualità e sicurezza.