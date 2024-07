GOP con voestalpine Böhler Welding GmbH nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in ITALFIL S.p.A.

Alessandro Vespa, Isabella Fascì

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito voestalpine Böhler Welding GmbH, azienda tedesca leader a livello mondiale nel settore della tecnologia di saldatura, nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in ITALFIL S.p.A., produttore italiano specializzato nella produzione di fili per saldatura MIG, MAG, TIG.

Per Voestalpine Böhler Welding, l’acquisizione rappresenta un ampliamento della sua gamma prodotti, in particolare per quanto riguarda la fornitura di vergelle di alta qualità per il settore, parzialmente e completamente automatizzato, della tecnologia di saldatura.

GOP ha agito con un team composto dal partner Giacomo Sartor e dal managing associate Giancarlo Donativi.

I venditori, la famiglia Gasparetto, sono stati assistiti dall’avv. Vincenzo Cannarozzo e, per gli aspetti fiscali, dai dott. Alessandro Bortoletto e Stefano Benvegnù.