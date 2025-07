Gratuito patrocinio 2025: sale il reddito

Sale il reddito per il gratuito patrocinio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, è entrato in vigore, infatti, il nuovo limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Dpr n. 115/2002. L’aggiornamento è stato disposto dal decreto del ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

Il nuovo limite: 13....