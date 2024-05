Gratuito patrocinio: avvocato cancellato dall’elenco solo con sanzione definitiva

Non può essere cancellato dall’elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio l’avvocato che abbia ricevuto una sanzione non ancora esecutiva. Lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense, nel parere n. 8 del 19 aprile 2024 (pubblicato il 2 maggio sul sito del Codice deontologico), in risposta ad apposito quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

Il quesito

In particolare, il COA siciliano chiedeva di sapere se “la cancellazione dell’elenco dei difensori ammessi...