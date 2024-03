Gratuito patrocinio, Ctp liquidato in base al TU spese di giustizia

Anche il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del Dm n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7035 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un professionista per l’attività svolta in qualità di biologo genetista forense in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 25 del Dm. 30/5/2002, n.115 per avere il Tribunale liquidato il compenso sulla base della tariffa professionale dei biologi, prevista dal Dm del 22/7/1993, n. 362, e non sulla base Testo unico spese di giustizia.

Per la II Sezione civile il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, sentenza n. 217/2019, ha infatti parificato le modalità di recupero del compenso per ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte della parte non abbiente a quelle dell’avvocato di quest’ultima. L’inapplicabilità delle tariffe professionali per la liquidazione del compenso svolta dal consulente tecnico di parte, continua la Cassazione, “è confermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d’opera, di cui il consulente d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, devono trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, attesa la natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente”.

In definitiva, alla luce dell’interpretazione sistematica della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Cassazione approda alla conclusione che il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato secondo quanto previsto dal Testo unico in materia di spese di giustizia e non sulla base delle tariffe professionali.