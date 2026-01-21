Gratuito patrocinio: il giudice deve controllare la congruità delle voci indicate dal legale
Il giudice deve controllare anche se sussistono le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge per fruire del beneficio stesso
Intervenuto in tema di patrocinio a spese dello Stato il Tribunale di Firenze (sezione I, sentenza 22 dicembre 2025 n. 4194) , in sentenza, si sofferma sulla corretta esegesi della norma di cui all’articolo 82 (onorario e spese del difensore) Dpr n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo cui l’onorario spettante al difensore è liquidato “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...