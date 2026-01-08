Gratuito patrocinio, inammissibile il ricorso per Cassazione in caso di errata forma del rito
“Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la precedente decisione di diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, deve essere presentato nelle forme del rito civile”. La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con ordinanza 393 del 2026, ha dichiarato così inammissibile un ricorso per Cassazione...