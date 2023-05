Gratuito patrocinio, nuovi limiti di reddito di Marina Crisafi

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia che adegua i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Cambiano i limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio. E' stato pubblicato, infatti, nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023 il decreto del ministero della giustizia del 3 febbraio scorso recante l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.



Adeguamento limiti reddito gratuito patrocinio

Come noto, l'adeguamento, ex art. 77 del Dpr n. 115/2002, è effettuato ogni biennio in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei ...