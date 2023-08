Gravità del reato, notorietà, interesse: diritto all’oblio con tempi variabili di Marisa Marraffino









Il tempo per essere dimenticati dalla Rete non è uguale per tutti. A pesare sul diritto all’oblio di chi è coinvolto in un procedimento penale o è sottoposto a indagini, una serie di variabili che vanno dalla gravità del fatto alla notorietà del soggetto coinvolto. Maggiore è l’interesse pubblico della notizia, più dilatato sarà il tempo necessario per ottenerne la deindicizzazione.

Il titolare dei dati è infatti tenuto a cancellare la notizia se questa non riveste più un interesse pubblico di tipo...