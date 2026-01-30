Greco (Cnf): in Cassazione, udienza pubblica da eccezione diventi regola

“Con spirito collaborativo e costruttivo proponiamo alla magistratura un ’Patto per la Giustizia’, che impegni entrambi nella ricerca delle soluzioni per affrontare i problemi che ben conosciamo. Siamo pronti a stipularlo, mettendo da parte appartenenze e schieramenti: la giustizia misura la qualità della democrazia e tutti abbiamo il dovere di adoperaci per migliorarla”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell...

