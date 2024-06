Green Horse e DLA Piper nel rifinanziamento di BPM e BPER Banca a Castello SGR per 7 impianti fotovoltaici

Teresa Florio, Silvia Ravagnani

Green Horse Legal Advisory e DLA Piper hanno prestato assistenza, rispettivamente, a Castello SGR in qualità di società di gestione del fondo Fusion, fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato, fondo d’investimento il cui investitore è il gruppo Obton, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia e in Europa e a Banco BPM in qualità di banca finanziatrice, banca agente e banca hedging e BPER Banca, in qualità di banca finanziatrice e banca hedging, hanno operato quali banche finanziatrici e banche hedging.

Il finanziamento di medio-lungo termine, è volto, in parte, a rifinanziare un portafoglio di 7 impianti fotovoltaici, siti in Puglia ed Emilia Romagna, di proprietà del Fondo Fusion gestito da Castello SGR ed esercitati, in forza di contratto di locazione, dalla società veicolo. Il finanziamento prevede, inoltre, una linea volta a finanziare i costi di revamping di 5 MWp siti in Puglia.

Green Horse Legal Advisory ha agito con un team coordinato dal managing partner Carlo Montella e dal partner Maria Teresa Solaro. Gli aspetti di strutturazione dell’operazione di finanziamento, nonché negoziazione, stesura e perfezionamento della documentazione finanziaria e contestuale erogazione sono stati seguiti dalla senior associate Teresa Florio che ha agito in qualità di project manager dell’operazione di finanziamento, con il supporto dell’associate Ugo Marchionne, del junior associate Andrea Oddo e della trainee Olga Capacchione. Gli aspetti regolamentari di diritto amministrativo sono stati seguiti da un team composto dal partner Celeste Mellone co-head della regulatory and public law practice dello studio, insieme all’associate Michele Carli.

Le Banche Finanziatrici sono state assistite da DLA Piper il cui team multi-practice è stato coordinato dal partner Giampiero Priori e guidato dall’avvocato Silvia Ravagnani, la quale, con il supporto dell’avvocato Benedetta Cerantola e di Federica Del Gaiso, ha negoziato e rivisto la documentazione finanziaria e di progetto per conto delle Banche Finanziatrici nonché si è occupata della redazione dello structure memorandum dell’operazione. Il partner Andrea Di Dio, supportato dall’avvocato Valentina Trappolini, ha curato gli aspetti fiscali; gli aspetti regolamentari in materia di fondi di investimento sono stati seguiti dall’avvocato Edoardo Campo, mentre l’avvocato Mattia Malinverni ha curato gli aspetti regolamentari di diritto amministrativo.

Kiwa, Marsh e BDO hanno agito, rispettivamente, quale consulente tecnico, assicurativo e model auditor delle Banche Finanziatrici.

Il Notaio Carlo Munafò ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti preliminari e successivi alla stessa.