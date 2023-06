Green Horse Legal Advisory al fianco di Shikun & Binui Energy nell'acquisizione di due progetti agro-fotovoltaici da 43 MW in Italia

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Green Horse Legal Advisory ha assistito Shikun & Binui Energy nell'operazione di acquisizione di due progetti agro-fotovoltaici in Toscana per una capacità totale di 43 MW, che si aggiungono ad una pipeline esistente di quattro progetti, con una capacità di 257 MW in Sicilia, per un totale di 300 MW di energia verde e pulita in Italia.



Il team di Green Horse Legal Advisory, guidato dal co-fondatore e deputy managing partner Andrea Gentili, coadiuvato dal senior associate Francesco Palmeri e dalla junior associate Noemi Mauro, ha curato tutti gli aspetti legali dell'operazione.



Oltre alla crescita e all'espansione sul territorio, questa acquisizione strategica consente a Shikun & Binui Energy di diversificare la propria presenza nel Paese, sia in termini tecnologici che geografici, assicurandosi al contempo un processo di sviluppo più rapido ed efficiente.