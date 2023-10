Green Horse Legal Advisory con KGAL per il PPA fotovoltaico più grande d’Italia con Edison

Green Horse Legal Advisory ha assistito KGAL Investment Management, gestore leader indipendente che opera in tutta Europa con un volume di investimenti gestiti di oltre 16 miliardi di euro e focalizzato sul settore rinnovabili in Italia sin dal 2010, nella negoziazione e firma di un PPA (Power Purchase Agreement) decennale con Edison, utility leader dell’energia impegnata in prima linea nella transizione energetica.



Il PPA prevede la vendita da parte di KGAL a Edison, a prezzo fisso con durata decennale, di tutta l’energia e le garanzie d’origine prodotte dall’impianto fotovoltaico “Tuscania” situato in Lazio, che avrà una potenza installata di 150 MW ed entrerà in esercizio nel secondo semestre 2024, risultando così uno dei più grandi fotovoltaici d’Italia associato ad un long-term PPA, con una produzione stimata di circa 240 GWh annui che eviterà l’emissione in atmosfera di oltre 100.000 tonnellate di CO2 equivalenti all’anno.



Il team di Green Horse che ha assistito KGAL nella selezione dell’offtaker più competitivo, prima, e nella negoziazione con Edison, poi, è stato composto da Carlo Montella, managing partner, Marcello Montresor, counsel, e Francesco Palmeri, senior associate, supportati da Michel Carli, junior associate.



Green Horse ha affiancato un team interno di KGAL guidato da Matej Lednicky e Katrin Werner, Head of Project Implementation Sustainable Infrastructure, e composto altresì da Patrick Villmann e Alessia Cencioni.



Lato Edison ha condotto la negoziazione del PPA il team di Power Origination, con Enrico Cella e Andi Koka, supportati dalla divisione Legal & Corporate Affairs, con Annamaria Lucia Astolfi.