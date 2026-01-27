Rassegne di Giurisprudenza

Green Utility acquisisce portafoglio fotovoltaico da 3 MW in Molise da Podini S.p.A.

LawaL Legal & Tax Advisory ha assistito Green Utility nell’operazione

Guido Molinari e Roberto Sparano

Green Utility ha perfezionato l’acquisizione di un portafoglio di impianti fotovoltaici con capacità complessiva di 3 MW situati in Molise, ceduti da Podini S.p.A.

L’operazione consolida la presenza di Green Utility nel settore delle energie rinnovabili e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita della società nel mercato fotovoltaico italiano.

Green Utility è stata assistita da LawaL Legal & Tax Advisory con un team coordinato come Lead Partner da Guido Molinari e dal Partner Roberto Sparano, del dipartimento M&A dello Studio.

Podini S.p.A. si è avvalsa della propria struttura legale interna per la gestione della transazione.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 2,90!Scopri di più

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza