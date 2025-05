Greenberg Traurig con CDP Equity nell’investimento da 50 milioni di euro nel PIMCO European Data Centre Opportunity Fund, in linea con il programma InvestEU Il team di Fund Formation & Investment Management di Greenberg Traurig ha assistito CDP Equity (Gruppo CDP) nell’investimento da 50 milioni di euro nel fondo “PIMCO European Data Centre Opportunity Fund SCSp” (il “Fondo”), tra i maggiori fondi pan-europei specializzati in programmi di investimento collettivo in data center.