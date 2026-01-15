Greenberg Traurig e Avens Milano nell’acquisizione di due RSA dal gruppo emeis

Pietro Belloni, Luca Membretti

Liebenau Impresa sociale S.r.l., società che fa capo alla Stiftung Liebenau, Fondazione tedesca con un’esperienza di oltre 150 anni nel settore dei servizi sociali, con il supporto di Punto Service e AGF S.r.l., società attive nel settore dei servizi alla persona dedicati principalmente alla terza età, ha perfezionato l’acquisizione di due RSA in Piemonte (tramite l’acquisto del capitale sociale di Solidarietas S.r.l.) di proprietà di emeis Italia S.p.A., società facente parte del gruppo francese emeis, attore mondiale nell’assistenza socio-sanitaria e nella creazione di strutture ad alto comfort alberghiero per l’accoglienza e la cura delle persone fragili.

L’Operazione è stata supportata da un finanziamento concesso da Banco BPM.

Greenberg Traurig ha assistito la parte acquirente con l’avvocato Pietro Belloni.

Avens Milano ha assistito emeis Italia S.p.A. con un team guidato dall’avv. Luca Membretti.

Alisea Corporate Finance ha coordinato le attività M&A dell’acquirente con Franck Bensa e Chiara Callegaro, e Priscus Italia, con Cecile André e Olivier Metro, quelle del venditore.