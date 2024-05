GreeNext Technologies acquista un ramo d’azienda da Innova S. r.l.: gli studi coinvolti

GreeNext Technologies, società del Gruppo Teamsystem che progetta ed implementa soluzioni per la gestione virtuosa e digitale dei rifiuti, ha perfezionato l’acquisizione da Innova S.r.l - società attiva nel settore della gestione integrata del ciclo di raccolta rifiuti e della ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per rendere le città più smart - del ramo d’azienda relativo all’attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di dispositivi hardware IoT e di soluzioni software per la...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi