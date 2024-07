Grimaldi Alliance e Deloitte Legal nell’investimento di Omis Group in Elephant

Riccardo Manfrini, Manuel Seminara, Andrea Sciortino, Federico Michelini

Omis Group, società leader nel settore della costruzione e commercializzazione di sistemi di sollevamento e trasporto di materiali, ha siglato con i soci di Elephant, società fondata nel 1989 e attiva nella produzione e vendita di macchine e impianti industriali per il sollevamento e la movimentazione di materiali, un accordo per l’acquisto di una quota di maggioranza della società, tramite un veicolo societario di nuova costituzione, ed il successivo reinvestimento in quest’ultimo da parte di Marco Baffoni, nuova generazione della famiglia Baffoni, storico socio di riferimento della società.

Omis Group è stato assistito da Grimaldi Alliance, con un team composto dai partner Riccardo Manfrini e Manuel Seminara, con il supporto della trainee Elisabetta Crocetta.

Deloitte Legal ha assistito i soci di Elephant per gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Andrea Sciortino e composto dal managing associate Federico Michelini, dall’associate Christian Diplotti e dalle trainee Gaia Gratteri e Domiziana Stradiotti.

Per gli aspetti finanziari dell’operazione, Akos ha assistito l’acquirente con un team formato da Camilla Narder, Veronica Striuli e Mirco Sola, mentre i venditori sono stati assistiti dal dott. Nicola Perazzini, partner degli Studi Associati Ragionieri Rimini.