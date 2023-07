Grimaldi Alliance e l' AI nella definizione degli atti giudiziari

Francesco Sciaudone e Amedeo Santosuosso









"Grimaldi Alliance con la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia nella definizione dei modelli processuali degli atti giudiziari a mezzo della Artificial Intelligence."



Il progetto di standardizzazione degli atti processuali con l'ausilio della AI, è parte del Progetto PON Giustizia voluto dalla Ministra Prof.sa Marta Cartabia, all'interno del quale Il Prof. Avv. Amedeo Santosuosso, of counsel di Grimaldi Alliance nonché ex Presidente della prima sezione civile e specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano, segue in particolare lo sviluppo di questa modellistica oggi al centro di vivaci discussioni ed essenziale per i futuri sviluppi dell'intellingenza artificiale .



"La digitalizzazione del processo civile ormai in atto impone una profonda rivisitazione delle modalità di redazione degli atti del processo da parte di giudici e avvocati. Il gruppo di professionisti di comprovata esperienza dell'area Dispute Resolution della Grimaldi Alliance ha fornito supporto su base nazionale al progetto, consentendo di armonizzare la procedura da nord a sud della penisola. Grimaldi Alliance è infatti presente in nove realtà Italiane (Milano, Roma, Parma, Verona, Treviso, Padova, Napoli, Bari, Torino) e, grazie alla sua presenza capillare sul territorio, è tra le realtà che hanno contribuito quella che ha fornito supporto nazionale allo sviluppo del processo di digitalizzazione avanzata" afferma Amedeo Santosuosso, of counsel di Grimaldi Alliance e Professore presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia



"Siamo molto contenti della nostra partecipazione e questo importante progetto" afferma Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi Alliance "l'artificial intelligence è infatti una delle priorità di Grimaldi Alliance, tanto che sosteniamo un insegnamento specializzato sulle nuove tecnologie allo IUSS di Pavia, con il Prof. Amedeo Santosusso, of Counsel di Grimaldi Alliance, che insieme all'osservatorio permanente sull'AI, presente nella nostra sede di Bruxelles, e al team dedicato multidisciplianare ci permette di essere sempre in prima linea sull'evoluzione digitale".