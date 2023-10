Grimaldi Alliance al via il 4 Global Meeting a Milano

Green Horse Legal Advisory e L&B Partners Avvocati Associati hanno assistito rispettivamente, il pool di banche composto da Natixis S.A. e ING N.V. che hanno agito attraverso le rispettive succursali italiane (Natixis S.A. – Milan Branch e ING N.V. – Milan Branch), e DCS S.r.l. società del gruppo KGAL Investment Management, attivo dal 2010 nel mercato italiano delle energie rinnovabili con un portafoglio di oltre 30 parchi solari e impianti idroelettrici e 500MW di capacità di parchi solari ed eolici in corso di realizzazione.



Nell’ambito dell’operazione di finanziamento, Natixis S.A. – Milan Branch e ING N.V. Milan Branch hanno agito in qualità di Lenders, Mandated Lead Arrangers & Bookrunners e Sustainability Coordinators; Natixis S.A. ha agito in qualità di Agente, e Natixis S.A. e ING N.V. hanno agito in qualità di Hedging Banks.



Il finanziamento, strutturato su base project finance, di ammontare pari ad Euro 110.700.000,00, è finalizzato prevalentemente a dotare il prenditore delle risorse finanziare necessarie alla realizzazione di un impianto fotovoltaico situato nella regione Lazio, della potenza complessiva di 150 MW, con produzione di energia elettrica prevista a partire dalla seconda metà del 2024. L’operazione rappresenta una tappa significativa in tema di energia sostenibile e, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, è qualificata quale “Green Loan”. L’impianto oggetto di finanziamento rappresenta, infatti, il più grande progetto per capacità nominale autorizzata attualmente in fase di costruzione e non beneficia di incentivi pubblici; l’energia prodotta sarà acquistata da Edison S.p.A. sulla base di un accordo decennale di power purchase agreement a prezzo fisso.



Green Horse Legal Advisory ha agito con un team coordinato dal managing partner Carlo Montella (in foto) e dalla partner Maria Teresa Solaro (in foto). I profili di bancabilità dell’operazione nonché gli aspetti di strutturazione dell’operazione di finanziamento, incluse le attività di negoziazione, stesura e perfezionamento della documentazione finanziaria e le attività di erogazione del finanziamento sono stati seguiti dalla partner Maria Teresa Solaro e con un team composto dagli associates Teresa Florio e Ugo Marchionne e dal junior associate Marco Balzano. La due diligence legale è stata curata, per gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo da un team composto dai partners Ivano Saltarelli e Celeste Mellone, coadiuvati dalla junior associate Chiara Amitrano, e per i restanti aspetti dalla partner Maria Teresa Solaro e dal junior associate Marco Balzano. La negoziazione e predisposizione del power purchase agreement è stata curata dal counsel Marcello Montresor, dal senior associate Francesco Palmeri e dal junior associate Michele Carli, mentre la negoziazione e predisposizione dei contratti relativi la realizzazione dell’impianto sono stati curati dal senior associate Laura Galbiati e dall’associate Riccardo Malaguti.



L&B Partners Avvocati Associati ha agito con un team coordinato dal managing partner Michele Di Terlizzi (in foto), guidato dal counsel Giuseppe Candela (in foto) e composto dell’associate Chiara Bertolini e della junior associate Benedetta Valgoi, che ha supportato KGAL nella negoziazione della documentazione finanziaria sottostante l’operazione a favore del beneficiario. I profili regolamentari e di diritto amministrativo sono stati curati dal partner Pina Lombardi e dal counsel Alessandro Salzano.



Vector Renewables, KPMG e Marsh hanno agito rispettivamente come advisor tecnico, fiscale e assicurativo del beneficiario. MBS Consulting ha invece agito come PPA Advisor.